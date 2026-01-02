Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest | ripresa immediata

L'incontro tra Aston Villa e Nottingham Forest, valido per la ventesima giornata di Premier League, si svolge sabato alle 13:30. In questa occasione, si analizzeranno le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un’overview chiara e obiettiva della partita. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano una ripresa nel campionato. Di seguito, i dettagli principali per seguire l’evento.

Aston Villa-Nottingham Forest è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Pensare che l'Aston Villa sia potuto uscire ridimensionato dalla sconfitta contro l'Arsenal nell'ultima gara del 2025 non è reale. Sì, perché nonostante il terzo posto in classifica, rimasto ben saldo nonostante la legnata presa dai Gunners, è già un risultato troppo importante per la truppa allenata da Emery. Che può riprendere immediatamente la corsa contro il Nottingham, una formazioni in crisi.

