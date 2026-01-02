L'incontro tra Aston Villa e Nottingham Forest rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Dopo l'ultimo risultato, l'Aston Villa cerca di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi, mentre il Nottingham Forest punta a consolidare la propria presenza in campionato. In questa analisi, verranno esaminate le probabili formazioni, le ultime notizie e il pronostico dell'incontro.

L’Aston Villa torna a Villa Park con l’obiettivo di rimettersi subito in carreggiata dopo lo stop dell’ultima giornata, che ha interrotto una lunga striscia di risultati positivi. Di fronte ci sarà un Nottingham Forest in cerca di continuità, ma soprattutto di maggiore incisività offensiva: un dettaglio che, nelle ultime settimane, ha pesato parecchio sul rendimento complessivo. Il momento del Villa: reazione immediata cercasi. La squadra di Unai Emery ha costruito gran parte della propria solidità sulla gestione delle partite e sulla spinta del pubblico di casa. A Villa Park il rendimento resta un punto di forza: intensità alta, ritmo e capacità di colpire nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Aston Villa–Nottingham Forest: ultime news, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Aston Villa-Nottingham Forest (sabato 03 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Liverpool–Nottingham Forest Premier League: probabili formazioni, analisi e pronostico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tra #Maresca via dal #Chelsea e lo scontro diretto Arsenal-Aston Villa Stefano De Caro #PremierLeague #Arsenal #AstonVilla x.com

Il ‘pressing' a bordo campo su Sancho Cosa ha fatto Arteta durante Arsenal-Aston Villa - facebook.com facebook