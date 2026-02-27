Sorteggio Europa League | il Bologna pesca la Roma negli Ottavi di Finale

Durante il sorteggio degli Ottavi di Finale dell'Europa League 2025-2026, tenutosi alla Casa del Calcio a Nyon, sono stati scelti gli accoppiamenti delle squadre coinvolte. Il Bologna è stato abbinato alla Roma, entrambe provenienti dalla fase a eliminazione diretta della competizione. La cerimonia ha deciso le sfide che si disputeranno nel prossimo turno europeo.

Nella consueta urna della Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di questa Europa League 2025-2026 e il fato ha messo davanti proprio felsinei e giallorossi.Dopo aver superato l’ostacolo scandinavo grazie al doppio 1-0. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sorteggio Europa League in diretta: Roma e Bologna, chi affronteranno agli ottavi?Il sorteggio UEFA tenutosi a Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League 2025/26 e ha chiarito l’intero percorso...

Leggi anche: Sorteggio playoff Europa League 2025/2026: sarà Bologna-Brann, Roma già agli ottavi

