Sorteggi Europa League | il Bologna pesca il Brann ma agli ottavi c' è già il rischio derby con la Roma

Questa sera si è svolto il sorteggio per gli ottavi di finale dell’Europa League. Il Bologna ha pescato il Brann, una sfida che sembra alla portata. Ma c’è già il rischio di un derby con la Roma, in caso di qualificazione. La fase a eliminazione diretta si avvicina, e le squadre sono pronte a scendere in campo.

Archiviata la prima parte del torneo a girone unico, con le otto leader della classifica già qualificate come da regolamento per gli ottavi di finale, anche per l' Europa League è tempo di stabilire gli accoppiamenti dei playoff dai quali usciranno i nomi delle altre otto squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta. La Roma, che con il pareggio in rimonta contro il Panathinaikos, pur in 10 contro 11 a causa dell'espulsione di Mancini, è riuscita ad agganciare l'ottavo e ultimo posto utile per staccare il pass per gli ottavi, ha assistito all'estrazione di Nyon scoprendo che all'orizzonte potrebbe esserci il derby con il Bologna.

Bologna contro il Brann ai playoff di Europa League, le date: rischio derby con la Roma agli ottavi Il Bologna si prepara a giocare contro il Brann nel turno di playoff di Europa League. Sorteggio playoff Europa League 2025/2026: sarà Bologna-Brann, Roma già agli ottavi Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Europa League 20252026.

SORTEGGI EUROPA LEAGUE - CHI SFIDERA' IL BOLOGNA

Sorteggi Europa League, il Bologna pesca il Brann ai playoff. Poi possibile derby negli ottavi con la RomaIl Bologna evita la Dinamo Zagabria e se la vedrà contro i norvegesi del Brann nei playoff di Europa League, compagine che la squadra di Italiani ha già incrociato in questa stagione durante la fase a ...

Playoff Europa League, il Bologna ritrova il Brann: tutti i sorteggiDopo i sorteggi dei playoff di Champions League da poco conclusi, a Nyon effettuati anche quelli di Europa League che ...

Calcio, sorteggi #EuropaLeague: sarà #Brann-#Bologna

