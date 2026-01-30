Champions League oggi il sorteggio per Inter Juve e Atalanta | orario e dove vederlo

Questa mattina a Nyon si svolge il sorteggio dei playoff di Champions League. Inter, Juve e Atalanta aspettano di scoprire le avversarie che affronteranno a febbraio. Le squadre italiane sono pronte, l’urna deciderà il loro cammino nel torneo.

(Adnkronos) – Si definiranno oggi, venerdì 30 gennaio, i playoff di Champions League. Dopo la conclusione della fase campionato, 16 squadre dovranno conoscere il loro destino e l'avversaria per gli spareggi di febbraio nel sorteggio di Nyon. Grande attesa per scoprire gli abbinamenti per le squadre italiane: Inter, Atalanta e Juventus.

Questa mattina alle 12 si tiene il sorteggio dei playoff di Champions League.

