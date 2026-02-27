Sorteggi ottavi si comincia con la Champions | Atalanta trova Arsenal o Bayern Poi Europa e Conference League | Live

Oggi si tengono i sorteggi per gli ottavi di finale in Champions League, Europa League e Conference League. Nell'urna della Champions ci sono l'Atalanta, che potrebbe incontrare Arsenal o Bayern Monaco, mentre nelle altre competizioni si attendono i primi abbinamenti ufficiali. Le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico sono inserite tra le teste di serie, pronte a scoprire il loro avversario.

Il tabellone assegna così il percorso ai nerazzurri, unica italiana superstite. Automaticamente Arsenal-Bayer Leverkusen E automaticamente Tottenham-Atletico Madrid E automaticamente Barcellona-Newcastle. Automaticamente Sporting Lisbona-Bodo Glimt Lo ha vinto con il Barça nel 2015. Nell'edizione in corso, soltanto cinque delle nove squadre che componevano la prima fascia al momento del sorteggio del girone unico si sono qualificate direttamente al sorteggio degli ottavi: Manchester City, Bayern, Liverpool, Chelsea e Barcellona. Gli altri tre posti rimanenti per completare le prime otto sono stati occupati da Arsenal (che partiva dalla seconda fascia), Tottenham (terza fascia) e Sporting CP (terza fascia). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

