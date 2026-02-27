LIVE Champions League alle 12 i sorteggi degli ottavi | per l' Atalanta sarà Arsenal o Bayern

Alle 12 si tengono i sorteggi degli ottavi di Champions League. L’Atalanta, unica squadra italiana tra le sedici migliori, conoscerà il proprio avversario: Arsenal o Bayern. La squadra di Palladino aspetta di scoprire quale di queste due grandi formazioni affronterà nel prossimo turno. La decisione verrà presa durante l’evento di oggi.

Bayer Leverkusen vs Arsenal o Bayern MonacoAtalanta vs Arsenal o Bayern MonacoAtletico Madrid vs Liverpool o TottenhamGalatasaray vs Liverpool o Tottenham Newcastle vs Barcellona o ChelseaPsg vs Barcellona o ChelseaBodo Glimt vs Sporting Lisbona o Manchester CityReal Madrid vs Sporting Lisbona o Manchester City Il sorteggio avrà luogo a Nyon, in Svizzera, venerdì 27 febbraio alle 12. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile su Now, Prime Video e Sky Go. Diretta streaming anche su UEFA.com e sull'app ufficiale della UEFA Champions League. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Atalanta agli ottavi, ora una tra Bayern Monaco e Arsenal: il sorteggio alle 12I nerazzurri giocheranno l’andata in casa il 10 o l’11 marzo, ritorno il 17 o 18 marzo.

Champions League, i sorteggi: quanto valgono gli ottavi per Inter, Juve e AtalantaLa Champions League entra nella sua fase più delicata, a partire da venerdì 30 gennaio 2026.

