Sorteggi ottavi di Champions | L' Atalanta trova il Bayern Europa League sfida tutta italiana Roma-Bologna | Live
Nella giornata di oggi sono stati effettuati i sorteggi degli ottavi di Champions League, con l'Atalanta che affronterà il Bayern Monaco. Nella competizione europea League, si svolge la sfida tra Roma e Bologna. Le squadre qualificate sono state estratte dalle urne delle tre coppe, comprendendo le otto squadre che sono passate direttamente dal girone unico. I risultati sono stati comunicati in diretta.
