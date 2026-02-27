Champions League l’Atalanta pesca il Bayern Monaco Supersfida Real Madrid-Manchester City agli ottavi – I sorteggi

Oggi a Nyon, in Svizzera, sono stati effettuati i sorteggi degli ottavi di Champions League. L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco, mentre il Real Madrid giocherà contro il Manchester City. Questi abbinamenti sono stati annunciati dall’Uefa e rappresentano alcune delle sfide più attese della competizione, con incontri che promettono grande spettacolo e suspense.

Si delinea un quadro di sfide spettacolari per gli ottavi di Champions League. Dai sorteggi svolti oggi dall’Uefa a Nyon, in Svizzera, emergono infatti una serie di big match già degni di una finale. Per l’Italia, dopo l’eliminazione di Inter e Juventus e l’uscita già nella prima fase del Napoli, l’unica squadra rimasta in competizione è l’ Atalanta. Che dopo aver eliminato ai playoff il Borussia Dortmund con una grande rimonta nella gara di ritorno agli ottavi dovrà vedersela ancora con una corazzata tedesca: quella del Bayern Monaco. Le gare di andata son in programma per il 10 e 11 marzo, quelle di ritorno per il 17 e 18 marzo. Ecco tutti gli accoppiamenti sorteggiati per gli ottavi di finale di Champions League: Paris Saint Germain-Chelsea. 🔗 Leggi su Open.online

