I sorteggi delle coppe europee in Champions l' Atalanta pesca il Bayern Monaco

A Nyon si sono svolti i sorteggi degli ottavi di finale delle coppe europee. In Champions League, l’Atalanta, l’unica squadra italiana rimasta in gara, affronterà il Bayern Monaco nelle date del 1011 e del 1718 marzo. Le sfide sono state decise ufficialmente durante l’evento di oggi.

AGI - A Nyon i sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale delle coppe europee. In Champions League l'Atalanta, unica italiana ancora in corsa ha pescato il Bayern Monaco(1011 e 1718 marzo). Dall'urna di Nyon sono usciti questi accoppiamenti: Bodo Glimt-Sporting Lisbona PSG-Chelsea Galatasaray-Liverpool Bayer Leverkusen-Arsenal Newcastle-Barcellona Atalanta-Bayern Monaco Atletico Madrid-Tottenham Real Madrid-Manchester City. 🔗 Leggi su Agi.it

1 - L' #Atalanta sfiderà per la prima volta il #Bayern Monaco in competizioni europee; le squadre tedesche sono le avversarie contro cui la Dea ha sia conquistato più vittorie (tre) che segnato più reti (nove) in UEFA #ChampionsLeague. Sfida. #UCLdraw x.com

