Sorteggi Europa League LIVE | scopriamo le avversarie di Roma e Bologna agli ottavi di finale

Oggi a Nyon si tengono i sorteggi per gli ottavi di finale dell'Europa League 202526. Le squadre qualificate, tra cui Roma e Bologna, conoscono ora le loro avversarie per la fase successiva della competizione. La cerimonia coinvolge i rappresentanti delle squadre e i responsabili UEFA, che determinano gli accoppiamenti ufficiali per i prossimi incontri.

Sorteggi ottavi: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNell'edizione in corso, soltanto cinque delle nove squadre che componevano la prima fascia al momento del sorteggio del girone unico si sono...

Sorteggi Europa League: il Bologna pesca il Brann, ma agli ottavi c'è già il rischio derby con la RomaI rossoblu avranno il vantaggio di affrontare il match di ritorno in casa: i prossimi sorteggi sono in calendario il 27 febbraio La Roma, che con il...

LIVE Europa League, alle 13 i sorteggi degli ottavi. Subito dopo c'è la Conference LeagueLe avversari delle italiane: la Roma giocherà contro Bologna o Cenk. Per i rossoblù c'è anche il rischio Friburgo. Per la Fiorentina una tra Strasburgo e Rakow ... gazzetta.it

Europa League sorteggio diretta: Roma e Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVEC'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

