Oggi a Nyon si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale dell’Europa League 202526. La cerimonia ha determinato gli incontri tra le squadre qualificate, con Roma e Bologna che sono state estratte rispettivamente come avversarie. La sfida tra le due formazioni italiane rappresenta un derby che si giocherà negli ottavi di finale. La partita tra le due squadre si terrà nei prossimi giorni.

Osimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Chivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle: nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’Europa Rinnovo Carnesecchi, l’Atalanta al lavoro per blindare il suo portiere. Tutti gli aggiornamenti Osimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Inter, botta e risposta tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: ecco cosa è successo negli studi di Sky Sport Chivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle: nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’Europa Rinnovo Carnesecchi, l’Atalanta al lavoro per blindare il suo portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sorteggi Europa League LIVE: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-Roma

Sorteggi Europa League: il Bologna pesca il Brann, ma agli ottavi c'è già il rischio derby con la RomaI rossoblu avranno il vantaggio di affrontare il match di ritorno in casa: i prossimi sorteggi sono in calendario il 27 febbraio La Roma, che con il...

Sorteggi Europa League LIVE: scopriamo le avversarie di Roma e Bologna agli ottavi di finaleOsimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Chivu...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Sorteggio ottavi di finale, quarti e semifinali UEFA Europa League: dove si svolge, quando e chi vi partecipa?; Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Europa League; Sorteggio ottavi Europa League e Conference: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento; Europa League, quando sono i sorteggi degli ottavi di finale? Orario e dove vederli (tv e streaming).

Europa League sorteggio diretta: Roma e Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVEC'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Sorteggi Europa League: avversaria Roma e tabellone fino alle semifinali | LIVECi siamo. È tutto pronto a Nyon per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Classificatasi tra le prime otto in classifica nella fase campionato, la Roma è una delle otto teste di serie ... asromalive.it

Europa League sorteggio diretta: #Roma e #Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVE x.com

Diretta sorteggi Champions, Europa League e Conference: chi con Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina - facebook.com facebook