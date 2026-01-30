Playoff Champions League | non solo la Juventus tutti gli abbinamenti e il tabellone completo dopo i sorteggi di Nyon

Dopo i sorteggi di Nyon sono stati svelati tutti gli incontri dei playoff di Champions League. La Juventus si trova in una delle sfide più complesse, ma ci sono anche altre squadre italiane coinvolte. I match si giocheranno in due turni, e la lotta per l’accesso alla fase a gironi è già aperta. I tifosi sono in attesa di conoscere i risultati, mentre le squadre si preparano a scendere in campo con la massima concentrazione.

. Vediamoli insieme. Sono terminati a Nyon i sorteggi per i playoff della Champions League. Accoppiamenti agrodolci per le italiane. La Juventus ha preso il pericolo Galatasaray di Osimhen e compagni, andando dunque sull’opzione peggiore sulla carta. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sfortunata anche l’Atalanta, che invece se la vedrà con il Borussia Dortmund. Positiva invece l’urna per l’Inter, che sfiderà il Bodo Glimt piuttosto che il Benfica di José Mourinho. Ma andiamo a vedere di seguito tutti gli accoppiamenti per i playoff della coppa dalle grandi orecchie: Benfica-Real Madrid Bodo Glimt-Inter Monaco-PSG Qarabag-Newcastle Galatasaray-Juventus Club Brugge-Atletico Madrid Borussia Dortmund-Atalanta Olympiacos-Bayer Leverkusen . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Playoff Champions League: non solo la Juventus, tutti gli abbinamenti e il tabellone completo dopo i sorteggi di Nyon Approfondimenti su Champions League Sorteggi playoff Champions League LIVE: tutti gli aggiornamenti da Nyon Questa mattina a Nyon sono stati definiti gli accoppiamenti dei playoff della Champions League 202526. Sorteggi playoff Mondiali 2026, non solo l’Italia: ecco tutti gli abbinamenti per semifinali e finali. Calendario completo con i percorsi in vista di marzo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Champions League Argomenti discussi: Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Sorteggio spareggi Champions League: avversari e regolamento; Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Chi è eliminato? Tutti i verdetti; Champions, i verdetti: ottavi di finale, playoff e squadre eliminate. Data e orario del sorteggio. Sorteggi Champions League playoff: avversarie delle italiane in live streamingOggi dalle ore 12 in poi - LIVE su Sky Sport 24, in streaming su NOW e qui in diretta su skysport.it - i sorteggi dei playoff di Champions League, con anche tre italiane in attesa di conoscere il loro ... sport.sky.it Sorteggi Champions League diretta: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoffDa Nyon le tre italiane rimaste scopriranno le loro avversarie nel prossimo turno: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Sorteggio playoff #Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e Atalanta x.com Champions League, via ai sorteggi dei playoff di Inter, Juventus e Atalanta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.