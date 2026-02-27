Champions League 2026 il tabellone completo dopo i sorteggi | dagli ottavi fino alla finale

Dopo il sorteggio di Nyon, la Champions League 2026 ha definito il percorso dalle fasi a eliminazione diretta fino alla finale di Budapest, prevista per il 30 maggio. Le squadre si preparano a sfidarsi negli ottavi, con incontri programmati in varie città europee, in attesa dell’ultimo atto della competizione che assegnerà il titolo.

Dagli ottavi fino alla finale di Budapest, in programma il 30 maggio 2026. Dopo il sorteggio di Nyon, la Champions League conosce il suo tabellone definitivo: la rotta verso la gloria europea. Per l’Italia è rimasta solo l’Atalanta, unico baluardo del nostro calcio: sfida il Bayern Monaco, una delle favorite. Agli ottavi spiccano anche i big match Real Madrid–Manchester City e PSG–Chelsea, remake della finale del Mondiale per club. Sono tutti nel lato del tabellone nettamente più complesso, quello in cui c’è anche l’Atalanta e il Liverpool. Dall’altra parte sorride invece l’Arsenal, favorita per arrivare in semifinale, sulla carta contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finaleTra il 1011 marzo (andata) e il 1718 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla 'dea' per aggiungere punti alla classifica del...

Playoff Champions League: non solo la Juventus, tutti gli abbinamenti e il tabellone completo dopo i sorteggi di Nyondi Redazione JuventusNews24Playoff Champions League: non solo la Juventus, tutti gli abbinamenti e il tabellone completo dopo i sorteggi di Nyon.

Champions League 2025/26, ecco il tabellone completo!Ecco il tabellone completo della Champions League 2025/26. Il sorteggio decreta il percorso dell'Atalanta: si parte con il Bayern Monaco. generationsport.it

Ottavi Champions League, l’Atalanta becca il Bayern Monaco. Ci sarà Real-Manchester City e Psg-ChelseaA Nyon sono andati in scena i sorteggi che hanno decretato quali squadre si affronteranno agli ottavi della massima competizione europea. Ricordiamo che l’Atalanta è l’unica italiana ancora in gioco. ilnapolista.it

