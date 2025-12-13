Broni divieto di avvicinamento | sorpreso vicino a casa della ex moglie e arrestato

Nella serata del 13 dicembre 2025, a Broni (Pavia), i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie, violando il divieto di avvicinamento. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza delle misure di sicurezza per tutelare le persone coinvolte in situazioni di rischio.

Broni (Pavia), 13 dicembre 2025 - E' stato sorpreso dai carabinieri nei pressi dell'abitazione della ex moglie. L'uomo, 45enne di Lungavilla, è stato arrestato dai militari della Compagnia di Stradella e della Stazione di Bressana Bottarone, per la violazione delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Pavia a seguito di precedenti denunce della vittima contro il marito diventato poi ex. Uno dei purtroppo frequenti casi di violenze domestiche, alle quali la donna aveva però saputo reagire, ponendo fine contemporaneamente alla relazione diventata tossica e ai reati per i quali l'uomo è ora accusato. Ilgiorno.it

