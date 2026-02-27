Un uomo di oltre 50 anni è stato trovato mentre svolgeva attività di parcheggiatore senza autorizzazione nell’area dell’ospedale Santa Maria Nuova, portando a una sanzione di 700 euro. La scena si è svolta poco dopo l’arrivo presso il nosocomio, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’intervento si è concluso con il provvedimento amministrativo previsto per queste situazioni.

Un uomo di origine africana, ultra50enne, è stato sorpreso mentre faceva il parcheggiatore abusivo nell’area dell’ospedale Santa Maria Nuova. Le forze dell’ordine lo hanno identificato: per lui sono scattati una sanzione da oltre 700 euro e il sequestro di 22 euro che aveva con sé. Secondo quanto previsto dal Codice della strada, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altri, l’attività di parcheggiatore o di guardiamacchine, sono puniti con la sanzione amministrativa di una somma da 769 a 3.095 euro. Da quanto trapela, il 50enne avrebbe alle spalle una storia difficile: abita in Italia da molti anni e ha un regolare permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso all’ospedale. Arriva la multa da 700 euro al parcheggiatore abusivo

