Parcheggiatore abusivo allontanato con il daspo dall' ospedale

Il 21 gennaio, l’unità cinofila della Polizia Locale della Federazione ha condotto controlli nel piazzale degli autobus vicino agli istituti superiori di Camposampiero. Durante l’intervento, è stato allontanato un parcheggiatore abusivo, che ha ricevuto il daspo. Questa operazione mira a garantire maggiore sicurezza e ordine nell’area, contrastando comportamenti illeciti e tutelando studenti e cittadini.

Oggi 21 gennaio l'unità cinofila della Polizia Locale della Federazione ha effettuato dei controlli straordinari nel piazzale di arrivo degli autobus davanti agli istituti superiori di Camposampiero. Il servizio con il cane antidroga ha riscosso la soddisfazione del personale in servizio sui bus e suscitato la curiosità degli studenti, dimostrando l'importanza della prevenzione nelle aree frequentate dai giovani. Successivamente, gli agenti si sono spostati nel vicino parcheggio dell'ospedale, dove hanno sorpreso un giovane cittadino romeno intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo.

