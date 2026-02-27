Soria nel 2026 | eclissi totale e Perseidi per una notte magica

Nel 2026, Soria si appresta a vivere un evento unico con un’eclissi totale e le Perseidi che illumineranno il cielo per una sola notte. La città, situata nella Castiglia e León, si prepara ad accogliere appassionati e curiosi pronti a osservare questo spettacolo celeste. L’attesa si concentra su un momento che promette di restare impresso nella memoria di chi potrà assistervi.

Nel cuore della Castiglia e León, Soria si prepara a diventare la capitale europea dell'astronomia per un giorno. Il 12 agosto 2026, un'eclissi solare totale attraverserà la Spagna settentrionale, e la provincia di Soria si troverà al centro perfetto della linea di ombra lunare. Con un oscuramento che inizierà alle 19:30 e raggiungerà il picco totale verso le 20:30, la durata dell'eclissi qui sarà di circa un minuto e 40 secondi, più lunga rispetto ad altre località. Ma non è solo la durata a rendere Soria speciale: la provincia è riconosciuta con il Certificato Starlight per la bassa contaminazione luminosa e la trasparenza dei cieli, garantendo condizioni ottimali per l'osservazione astronomica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

