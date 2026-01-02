Eclissi totale superluna e spettacoli celesti imperdibili | dove e quando occhi al cielo nel 2026

Nel 2026, gli appassionati di astronomia potranno osservare numerosi eventi celesti, tra cui quattro eclissi (due solari e due lunari) e tre superlune. Questi spettacoli, visibili in diverse regioni, offriranno occasioni uniche per osservare il cielo stellato. Ecco le date e i luoghi migliori per vivere da vicino queste meraviglie astronomiche nel corso dell’anno.

Nel 2026 gli amanti del cielo avranno molte ragioni per alzare lo sguardo: ben quattro eclissi, due solari e due lunari, più tre superlune e numerosi eventi celesti spettacolari. Il 3 marzo la Luna si tingerà di rosso con un’eclissi totale, mentre il 12 agosto un’eclissi solare totale attraverserà Groenlandia, Islanda e la Spagna settentrionale. A queste si aggiungono superlune, congiunzioni planetarie e sciami meteorici: un calendario ricco di magia per chi ama l’osservazione del cielo. Eclissi e superlune: il cuore del 2026 astronomico. Il 2026 restituisce agli appassionati di astronomia due importanti eclissi solari e altrettante lunari, insieme a superlune che promettono notti suggestive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eclissi totale, superluna e spettacoli celesti imperdibili: dove e quando, occhi al cielo nel 2026 Leggi anche: Eclissi, superlune e spettacoli del cielo nel 2026: dove e quando vederli Leggi anche: Occhi al cielo per la Superluna del castoro: quando e come vederla Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Eclissi solare totale, sarà buio per più di 6 minuti: ecco quando; Eventi astronomici, i più attesi del 2026: calendario e date; Eventi astronomici del 2026: cosa vedremo nel nostro cielo; Il cielo del 2026: alla scoperta di eclissi e superluna con gli esperti dell'Unione Astrofili Italiani. Eclissi totale, superluna e spettacoli celesti imperdibili: dove e quando, occhi al cielo nel 2026 - Nel 2026 gli amanti del cielo avranno molte ragioni per alzare lo sguardo: ben quattro eclissi, due solari e due lunari, più tre superlune e numerosi eventi celesti spettacolari. quotidiano.net

Eclissi, superlune e spettacoli del cielo nel 2026: dove e quando vederli - Il 2026 si distingue come uno degli anni più ricchi e vari di questo decennio per gli osservatori del cielo: eclissi spettacolari, superlune luminose, pianeti in opposizione e eventi celesti speciali ... msn.com

Gli spettacoli celesti del 2026: eclissi, Superluna e Luna Blu - Scopri tutti gli eventi lunari del 2026: eclissi totale e parziale, Superluna natalizia, microlune e il ritorno della Luna Blu. nextme.it

L'imperdibile appuntamento astronomico dell'estate 2026: #eclissi totale di Sole in #Spagna, spettacolare anche in Italia . x.com

NASA annuncia la data dell'eclissi totale più lunga degli ultimi 100 anni: uno spettacolo che durerà molto più del normale. https://tech.everyeye.it/notizie/arrivare-eclissi-lunga-secolo-quando-vederla-847727.htmlutm_medium=Social&utm_source=Faceboo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.