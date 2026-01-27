Un eclissi solare totale visibile dall’Italia | oltre sei minuti di buio Ecco quando sarà non nel 2026

L’eclissi solare totale prevista per il 2 agosto 2027 sarà visibile dall’Italia, offrendo oltre sei minuti di oscuramento. Questo evento astronomico, tra i più lunghi del secolo, rappresenta un’occasione unica per osservare un fenomeno naturale di grande rilevanza. La sua durata e accessibilità lo rendono un momento da non perdere per appassionati e curiosi.

Roma, 27 gennaio 2026 – Eclissi di sole: la data da segnare sul calendario è fissata per lunedì 2 agosto 2027, data dell’ eclissi totale di Sole destinata a entrare nella storia per durata: la fase di totalità supererà i sei minuti e sarà la più lunga del secolo su terra facilmente accessibile, senza rivali fino al 2114. Per oltre sei minuti, in alcune zone del pianeta, il giorno diventerà notte: il Sole sparirà dietro la Luna lasciando visibile soltanto la corona, un anello luminoso che rende le eclissi totali tra i fenomeni naturali più impressionanti osservabili a occhio nudo. Il 2 agosto 2027 l’eclissi sarà visibile anche dall’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

