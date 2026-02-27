Sophie Codegoni il cantante più bello in gara? La sua risposta

Sophie Codegoni ha partecipato a Sanremo, un evento musicale molto seguito, e ha recentemente commentato la sua esperienza. Durante un’intervista, ha parlato delle emozioni vissute e delle sensazioni che ha provato durante la manifestazione. La cantante si è soffermata anche sui momenti più intensi e sulle sfide affrontate in questa occasione. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione di molti.

Sophie Codegoni e il suo Sanremo: dietro le quinte di un sogno a luci (molto) accese. Ci sono luoghi che non sono solo città, ma stati d’animo. Sanremo, durante il Festival di Sanremo, è uno di questi: un microcosmo dove l’Italia si specchia, si giudica, si emoziona. E in mezzo a quel vortice di flash, note e polemiche, Sophie Codegoni ha vissuto un’esperienza che va oltre il red carpet. Sanremo non ti accoglie, ti travolge. Le transenne, i fan in attesa per ore, i giornalisti che cercano una dichiarazione fuori copione. Sophie è arrivata così: tra outfit studiati al millimetro e quell’aria sospesa che precede ogni grande evento. Ma sotto il make-up perfetto, si intravedeva qualcosa di più umano: l’emozione autentica di chi sa di trovarsi nel cuore pulsante dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

