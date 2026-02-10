La situazione di Alessandro Basciano si fa sempre più complicata. Le ultime notizie riguardano il caso che lo vede coinvolto insieme a Sophie Codegoni, e la sua posizione peggiora di giorno in giorno. La vicenda giudiziaria si fa più seria, e le autorità stanno approfondendo ogni dettaglio.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni entra in una fase ancora più delicata. Quella che era iniziata come una separazione complicata si è trasformata nel tempo in un lungo e doloroso scontro legale, con conseguenze sempre più pesanti. Nelle ultime ore sono emersi nuovi sviluppi che rischiano di cambiare definitivamente il corso della storia. La situazione di Alessandro Basciano è molto seria: gli ultimi aggiornamenti. La Procura di Milano ha ufficialmente chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, aggravando ulteriormente la sua posizione. I pm Letizia Mannella e Antonio Pansa, come riportato da Fanpage, hanno ricostruito un quadro accusatorio basato su presunte “ condotte reiterate ” che si sarebbero protratte dall’estate del 2023 fino all’autunno del 2024. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Guai sempre più seri per Basciano: la sua situazione si aggrava, ultime novità sul caso di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Ginevra Milla, nota come sosia di Sophie Codegoni.

I pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni.

Pm chiedono il processo per il dj Basciano, 'stalking su Sophie Codegoni'. Dopo la chiusura dell'inchiesta a Milano. Decisione spetta al gup #ANSA x.com

“Questa cosa che mi trovano un fidanzato ogni settimana mi dà fastidio perché sono una ragazza seria e sono una mamma, non una che cambia fidanzati ogni sette giorni. Per me la parola fidanzato è estremamente seria” La reazione di Sophie Codegoni di fr - facebook.com facebook