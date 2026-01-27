Vi devo dire del mio fidanzato Sophie Codegoni con il famoso la verità
La vita sentimentale di Sophie Codegoni continua a essere al centro dell’attenzione del gossip. Dopo la sua esperienza televisiva, il suo rapporto con il fidanzato suscita interesse tra i fan e gli appassionati, mantenendo vivo il dibattito sulle sue vicende personali. Questa attenzione dimostra come il pubblico segua con curiosità le vicende private dei personaggi pubblici, anche a distanza di tempo.
Nei giorni scorsi il mondo del gossip è tornato a interrogarsi sulla vita sentimentale di Sophie Codegoni, nome che continua a catalizzare attenzioni anche dopo l’esperienza televisiva che l’ha resa popolarissima. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, reduce dalla fine della burrascosa relazione con Alessandro Basciano, è finita al centro di un nuovo rumor che parla di un presunto flirt con un volto noto del calcio italiano. A far esplodere la voce è stata una segnalazione anonima arrivata sui social di Deianira Marzano, una delle esperte di cronaca rosa più seguite e discusse del web. Il messaggio, condiviso nelle sue storie, ha immediatamente acceso la curiosità degli utenti, soprattutto per il tono sicuro con cui veniva raccontata la presunta frequentazione: “Ti scrivo restando anonima perché conosco personalmente Guglielmo Vicario.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Alessandro Basciano, si è fidanzato con la sosia di Sophie Codegoni
Alessandro Basciano ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Ginevra Milla, nota come sosia di Sophie Codegoni.
“Tutto vero, stanno insieme”. Bomba su Sophie Codegoni: col famoso ed ex dell’altra del Grande Fratello
Recenti indiscrezioni suggeriscono che Sophie Codegoni e il suo ex, Alessandro Basciano, siano ancora insieme.
