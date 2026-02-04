Vannacci lascia la Lega e ora il centrodestra si trova in difficoltà. I sondaggi segnalano un calo di consensi per il partito di Salvini, che potrebbe perdere terreno a favore di Futuro Nazionale, il movimento appena nato dal generale. La situazione spinge anche a ripensare la legge elettorale, mentre le tensioni tra le forze di destra aumentano.

L’addio di Roberto Vannacci alla Lega preoccupa il centrodestra. Non solo il Carroccio, che rischia di perdere consensi a favore di Futuro Nazionale, la nuova formazione lanciata dal generale. Ma anche Fratelli d’Italia, che teme una perdita di consensi a destra, tra gli elettori più intransigenti su alcune questioni come quella legata all’Ucraina. Secondo i sondaggi, il partito di Vannacci potrebbe ottenere il 3%, se non addirittura il 4%, alle elezioni. Sono solo prime stime, ma preoccupano. Soprattutto se pensiamo che attualmente la Lega è tra il 7% e l’8%. Se davvero tutti i voti di Futuro Nazionale dovessero essere sottratti alla Lega (difficile), il partito di Salvini rischierebbe persino di non superare una soglia di sbarramento al 4%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vannacci e i sondaggi mandano in tilt le destre: anche la legge elettorale ora va ripensata

Approfondimenti su Vannacci Lega

Le tensioni sugli asset russi congelati mettono in crisi l’unità dell’UE, mentre la presidente von der Leyen si ferma nel dibattito.

Fratelli d’Italia guarda con preoccupazione all’erosione di voti e alla possibile svuotamento della Lega di Matteo Salvini.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

VANNACCI: GUARDATELI I MANIFESTANTI A BRUXELLES FUORI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Vannacci dice addio alla Lega, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4%; Vannacci: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20... Ma oggi il mio è solo un simbolo: ci pensavo da un po'. Salvini? Ci vedremo presto; Quanti voti prende il nuovo partito di Vannacci secondo i sondaggi e chi ci potrebbe entrare; La scheggia Vannacci. In FdI: Se si fa un partito è fuori dal centrodestra. Il sondaggio: ha più credito tra i meloniani che nella Lega.

Vannacci e i sondaggi mandano in tilt le destre: anche la legge elettorale ora va ripensataI sondaggi che danno Vannacci tra il 3% e il 4% preoccupano il centrodestra, che deve rivedere la sua strategia su Ucraina e legge elettorale. lanotiziagiornale.it

Sondaggio, quanto vale il nuovo partito di Vannacci. A chi sottrae i voti: tutti i datiIl nuovo soggetto politico guidato da Roberto Vannacci entra ufficialmente nel perimetro dei sondaggi e lo fa con una percentuale tutt’altro ... iltempo.it

Dopo la scissione dalla Lega la lista Vannacci si colloca al 4,2%, secondo un sondaggio di Youtrend per Sky. Il generale toglie più voti a Fdi che alla Lega e raccoglie anche da indecisi e astenuti. #ANSA - facebook.com facebook

Dopo la scissione dalla Lega la lista Vannacci si colloca al 4,2%, secondo un sondaggio di Youtrend per Sky. Il generale toglie più voti a Fdi che alla Lega e raccoglie anche da indecisi e astenuti. #ANSA x.com