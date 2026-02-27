Solo Roma è degna di Parigi | i 70 anni del gemellaggio che unisce le due capitali

Roma e Parigi celebrano quest’anno i 70 anni del loro gemellaggio, un accordo firmato nel 1956 che da allora impedisce a entrambe le capitali di stringere alleanze con altre città. La cerimonia ufficiale ha visto rappresentanti delle due metropoli riuniti per commemorare questa alleanza che dura da sette decenni. La ricorrenza è stata ricordata con eventi e incontri ufficiali tra le autorità coinvolte.

Non è solo una formalità diplomatica. Il gemellaggio tra Roma e Parigi, quel patto "blindato" che dal 1956 impedisce a entrambe di legarsi ad altre capitali, ha appena spento settanta candeline. E lo ha fatto scendendo in strada, tra il Testaccio e il Marais, dove i sindaci Gualtieri e Hidalgo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma-Parigi: 70 anni da gemellaggio, 29-30 gennaio celebrazioni nelle due CapitaliRoma e Parigi festeggiano un importante traguardo, ovvero i 70 anni di gemellaggio, e alla fine di questo mese sono in programma celebrazioni ed...

Leggi anche: Roma e Parigi celebrano 70 anni di gemellaggio. Ecco il programma del 29 e 30 gennaio

Temi più discussi: Roma e Parigi, maritozzi e macarons: allo specchio da 70 anni; Roma Capitale il Teatro della Cometa inaugura una nuova stagione, marzo-maggio 2026,; Il Bodo vince anche sull’erba di casa loro e manda a casa l’Inter: l’Italia comincia a lasciare la Champions (è Italexit) I norvegesi vincono 2-1 a San Siro. Imperdibili le facce degli interisti di fronte a un arbitraggio normale. Calcisticamente l’Italia è fuori dall’Euro; Tiso (Accademia IC): Stato non sia indifferente e tuteli quarta etá.

«Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi»Il Tevere e la Senna. Colosseo e Tour Eiffel. Gelato e crêpes. Ma al di là dei simboli cari non solo ai turisti, la relazione fra Roma e Parigi è da 70 anni, prima di tutto, quella fra sorelle gemelle ... avvenire.it

Roma e Parigi, maritozzi e macarons: allo specchio da 70 anniNozze di titanio tra Roma e Parigi oggi. Sono passati settanta anni da quando i due Comuni si sono uniti in un gemellaggio esclusivo. La frase più gettonata e già imparata a ... ilmessaggero.it

Eccezionale evento culturale, benefico e mondano a Roma. Ad organizzarlo è la giovane modella Elisa Egger, degna figlia della nostra consocia nobile dama Cristina Vittoria Egger Bertotti Tatalov (dama "stolnica" vice delegata dell'Ordine del Drago e dama - facebook.com facebook

Da oggi #29gennaio fino a fine 2026 è prevista una serie di eventi per celebrare i 70 anni del gemellaggio tra #Roma e Parigi. Il motto di questa unione è "Solo Parigi è degna di Roma. Solo Roma è degna di Parigi". Vi consiglio di visitare Palazzo Farnese (A x.com