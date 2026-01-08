Roma-Parigi | 70 anni da gemellaggio 29-30 gennaio celebrazioni nelle due Capitali

Roma e Parigi commemorano i 70 anni di gemellaggio con eventi e iniziative nelle rispettive città nei giorni 29 e 30 gennaio. Questo anniversario rappresenta un'occasione per rafforzare i legami culturali e storici tra le due capitali, sottolineando l'importanza di una collaborazione duratura. Le celebrazioni mirano a valorizzare il rapporto di amicizia e collaborazione che unisce Roma e Parigi da sette decenni.

Roma e Parigi festeggiano un importante traguardo, ovvero i 70 anni di gemellaggio, e alla fine di questo mese sono in programma celebrazioni ed eventi significativi in entrambe le Capitali. Il 29 gennaio, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, sarà presente a Roma per l'anteprima della mostra intitolata "Irving Penn Photographs 1939-2007, capolavori dalla collezione della Maison Européenne de la Photographie, Parigi", che si terrà presso il nuovo centro di fotografia della Capitale, situato negli spazi dell'ex Mattatoio a Testaccio. Nella serata di quello stesso giorno, la sindaca parteciperà a uno spettacolo presso il Teatro dell'Opera. I 70 anni del gemellaggio tra Parigi e Roma; Emily in Paris 5 (2025). Recensione della quinta stagione. Agnès Varda: Qui e là tra Parigi e Roma, la mostra a Villa Medici dal 25 febbraio - La mostra Agnès Varda: Qui e là tra Parigi e Roma, si svolgerà dal 25 febbraio al 25 maggio a Villa Medici e documenterà l'attività della regista francese, scomparsa nel 2019, come fotografa.

Agnès Varda in mostra a Villa Medici per i 70 anni del gemellaggio tra Roma e Parigi - Rome": dopo la mostra al Musée Carnavalet di Parigi, si terrà il prossimo anno a Roma un'esposizione in omaggio all'opera fotografica dell'artista, sceneggiatrice e regista,

