FA Cup 2025 2026 | tutte le partite del terzo turno in diretta esclusiva su discovery+ e DAZN
Dal 9 al 12 gennaio, la FA Cup 2025/2026 torna in diretta su discovery+ e DAZN. In co-esclusiva fino al 2028, queste piattaforme trasmetteranno tutte le partite del terzo turno, inclusi i match più attesi con commento italiano. Un’occasione per seguire in modo completo e diretto le fasi decisive di questa prestigiosa competizione calcistica.
DAZN e Warner Bros. Discovery trasmettono in Italia la Emirates FA Cup, in co-esclusiva fino alla stagione 2027-28: da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio, DAZN e discovery+ trasmettono in diretta integrale il terzo turno dell’Emirates FA Cup 2025-2026: ben 32 match, di cui i top match con il commento italiano e le squadre entranti . L'articolo FA Cup 20252026: tutte le partite del terzo turno in diretta esclusiva su discovery+ e DAZN proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
