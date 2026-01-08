Dal 9 al 12 gennaio, la FA Cup 2025/2026 torna in diretta su discovery+ e DAZN. In co-esclusiva fino al 2028, queste piattaforme trasmetteranno tutte le partite del terzo turno, inclusi i match più attesi con commento italiano. Un’occasione per seguire in modo completo e diretto le fasi decisive di questa prestigiosa competizione calcistica.

DAZN e Warner Bros. Discovery trasmettono in Italia la Emirates FA Cup, in co-esclusiva fino alla stagione 2027-28: da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio, DAZN e discovery+ trasmettono in diretta integrale il terzo turno dell’Emirates FA Cup 2025-2026: ben 32 match, di cui i top match con il commento italiano e le squadre entranti . L'articolo FA Cup 20252026: tutte le partite del terzo turno in diretta esclusiva su discovery+ e DAZN proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - FA Cup 2025/2026: tutte le partite del terzo turno in diretta esclusiva su discovery+ e DAZN

Leggi anche: Arrivano in diretta su Discovery+ e su DAZN le partite dell’FA Cup fino al 2027/2028

Leggi anche: Arrivano in diretta su Discovery+ e su DAZN le partite dell’FA Cup fino al 2027/2028

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia, dove vederla in tv e streaming; Premier League - Terzo pari di fila del City: 1-1 col Brighton e vetta sempre più lontana. Fulham-Chelsea 2-1 con espulsione al 22' di Cucurella; Next Gen Cup: l’Umana Reyer fa 5 su 5 e vola alla fase finale di Torino!; MOMA WINTER CUP 2025: IL PALAPANINI INCORONA LE SEI REGINE. FESTA PER LE 228 SQUADRE PRESENTI!.

L'esordio di Rosenior col Chelsea, Tottenham-Aston Villa, Tonali, Guardiola, Chiesa e non solo: tutti i match del 3° turno live su Discovery+ e DAZN - Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio, discovery+ e DAZN trasmettono in diretta integrale il terzo turno di Emirates FA Cup 2025- eurosport.it