Vigili del Fuoco di Avellino | Carmine Ambrosone lascia il servizio attivo

Il 29 gennaio, al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, si sono fatti gli addii a Carmine Ambrosone. Dopo anni di servizio, il capo reparto si prepara a lasciare il lavoro: dal primo febbraio andrà in congedo per raggiunti limiti di età. La sua partenza segna la fine di un’epoca per il comando di Avellino, con colleghi e amici che gli hanno rivolto un ultimo saluto.

Il 29 gennaio, al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, è stato un giorno di saluti. Il Capo Reparto Carmine Ambrosone si prepara a lasciare il servizio attivo: dal primo febbraio sarà in congedo per raggiunti limiti di età.Si chiude così una lunga stagione professionale, fatta di lavoro.

