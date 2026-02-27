Terremoto all' interno del PD richiesta l' espulsione dal partito di Enza Ambrosone

All’interno del Partito Democratico si registra una richiesta di espulsione di Enza Ambrosone, motivata da alcuni militanti e amministratori locali. Nel frattempo, Vittorio Ciarcia, vice segretario provinciale e membro dell’Assemblea Nazionale, ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi nella lista del partito per il rinnovo del Consiglio Provinciale. La situazione evidenzia tensioni interne e divergenze tra i membri del partito.

Sollecitato da tanti amici militanti del PD e da amministratori locali, Vittorio Ciarcia, vice segretario provinciale e membro dell’Assemblea Nazionale del PD, aveva comunicato la sua disponibilità a candidarsi nella lista del Partito Democratico per il rinnovo del Consiglio Provinciale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it “Chiesti due anni di reclusione”. Terremoto nel Pd, grossi guai per il big del partitoLa vicenda giudiziaria che arriva dalla Corte d’Appello di Salerno torna a far discutere la politica campana e nazionale, intrecciando un... Consigliere lascia ruolo di capogruppo del Pd dopo essere stato 'cacciato' dal partitoIl consigliere comunale di Castel Volturno Antonio Portaro ha lasciato il suo incarico di capogruppo del Partito Democratico. Discussioni sull' argomento Early warning sismico: un test a posteriori sull’ultimo grande terremoto in Turchia e Siria; Terremoto Xbox: la storia segreta dietro all'abbandono di Sarah Bond; Riapre il centro storico di Norcia, la città di San Benedetto (e del tartufo nero) distrutta dal terremoto de…; Terremoto Boomerang, il sisma assassino che torna per colpire due volte. Terremoto all’interno dell’Ircer di Recanati, licenziata la storica direttrice. Mara Pierini: «Incredula»RECANATI Una Pec, lunedì mattina, per comunicarle che il suo posto di lavoro era stato soppresso per una riorganizzazione interna con decorrenza immediata. Dopo 12 anni. Così è stato comunicato il ... corriereadriatico.it Undici anni. In undici anni di presidenza, Sergio Mattarella non aveva mai presieduto i lavori ordinari del Consiglio Superiore della Magistratura. Mai. Oggi l’ha fatto. E il motivo ha un nome e un cognome: Carlo Nordio. Il ministro della Giustizia che una settima - facebook.com facebook