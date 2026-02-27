Solidarietà da record grazie a Conad | donati 30mila euro alla Neonatologia di Piacenza

Conad Centro Nord ha raccolto 30mila euro attraverso l’iniziativa solidale “Facciamo sentire il nostro amore”, destinati alla Neonatologia di Piacenza. L’evento ha visto una partecipazione molto ampia da parte della comunità, con l’obiettivo di sostenere il progetto “Fin dal primo vagito”, che si occupa di migliorare l’accoglienza e il comfort dei neonati nel dipartimento Salute donna, infanzia e.

Si è conclusa con un'incredibile partecipazione l'iniziativa solidale Facciamo sentire il nostro amore, promossa da Conad Centro Nord a sostegno del progetto Fin dal primo vagito, finalizzato a migliorare l'accoglienza alla vita e il comfort dei neonati nel dipartimento Salute donna, infanzia e.