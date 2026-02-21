Solidarietà sotto l’albero | a Piacenza donati 320 panettoni e 16mila euro in buoni spesa
A Piacenza, durante il periodo natalizio, sono stati distribuiti 320 panettoni e raccolti 16.000 euro in buoni spesa, dimostrando un forte senso di solidarietà tra i cittadini. La raccolta è avvenuta grazie a una iniziativa di solidarietà promossa da diversi volontari e associazioni locali, che hanno coinvolto numerosi negozi e famiglie. Molti hanno scelto di donare per aiutare le persone più bisognose. La città si prepara ora a continuare questa tradizione di generosità.
Le donazioni in buoni spesa, derivanti dall’iniziativa Coop “Prendi1, doniamo1”, simbolicamente consegnate alle realtà del territorio piacentino nel corso di un appuntamento all’ipercoop Il Gotico A Piacenza è stato un Natale all’insegna della solidarietà che ha unito convenienza e attenzione alla comunità locale. Lo raccontano i numeri di “Prendi1, doniamo1” l’iniziativa Coop che, dal 18 al 24 dicembre, ha trasformato un gesto semplice come comprare un panettone o un pandoro Coop nei negozi della Cooperativa o su EasyCoop, in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. Con “Prendi1, doniamo1” - si legge in una nota - Coop Alleanza 3.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
