Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG E senza Vonn porte aperte anche in discesa
Sofia Goggia rischia di perdere la Coppa del Mondo di superG, a causa di una stagione intensa e competitiva. La sciatrice italiana si concentra sulle ultime gare di marzo, dove potrebbe perdere punti decisivi e vedere sfumare il titolo. La pressione aumenta, soprattutto perché le rivali sono in agguato e i risultati di quest’ultima fase decideranno il suo destino. La sfida finale si avvicina e ogni secondo conta.
Archiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche per lo sci alpino è tempo di tuffarsi nuovamente nella Coppa del Mondo: il mese di marzo assegnerà tutti i titoli, ed in casa Italia Sofia Goggia deve difendere il pettorale rosso in superG, mentre può assaltare la vetta in discesa. A quattro superG dalla conclusione della stagione, infatti, l’azzurra comanda la classifica di specialità con 280 punti, con 60 di margine sulla neozelandese Alice Robinson, seconda a 220. Carriera finita per Lindsey Vonn dopo il terribile incidente delle Olimpiadi, a seguire c’è la transalpina Romane Miradoli, a -99 dall’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sofia Goggia si gioca l'oro sulla pista del cuore. Milano Cortina 2026 trattiene il fiato
