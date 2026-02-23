sofia goggia si gioca la coppa del mondo di superg e senza vonn porte aperte anche in discesa

Sofia Goggia rischia di perdere la Coppa del Mondo di superG, a causa di una stagione intensa e competitiva. La sciatrice italiana si concentra sulle ultime gare di marzo, dove potrebbe perdere punti decisivi e vedere sfumare il titolo. La pressione aumenta, soprattutto perché le rivali sono in agguato e i risultati di quest’ultima fase decideranno il suo destino. La sfida finale si avvicina e ogni secondo conta.