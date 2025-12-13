Primo podio stagionale per Sofia Goggia | terzo posto in discesa a St Moritz
Sofia Goggia ottiene il suo primo podio stagionale nella discesa libera di St. Moritz, chiudendo al terzo posto. La 33enne bergamasca dimostra di essere in buona forma nel secondo appuntamento con le gare di velocità, regalando una prestazione importante in vista delle prossime competizioni.
Arriva al secondo appuntamento con le gare di velocità il primo podio stagionale per Sofia Goggia. La 33enne bergamasca conquista il terzo posto nella discesa libera di St. Moritz, al secondo appuntamento del weekend che si concluderà domenica con il Super G alle 10:45. Le discesista orobica veniva dal quarto posto di venerdì, a oltre un secondo di distacco dalla dominatrice di giornata, la campionessa Lindsey Vonn. Nel secondo appuntamento sulla pista svizzera le cose sono andate nettamente meglio, soprattutto nella parte alta. leggi anche. La gara Goggia giù dal podio all’esordio nella velocità: 4° posto a St. Bergamonews.it
