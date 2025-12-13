Aicher trionfa a St Moritz Goggia sul podio | terzo posto nella seconda discesa

Aicher si impone a St. Moritz nella seconda discesa, conquistando la vittoria davanti a Lindsey Vonn. Sofia Goggia migliora rispetto alla gara precedente, terminando terza e mostrando segnali positivi in vista delle prossime competizioni. L'evento si conferma un momento importante nel calendario di sci alpino, con atleti pronti a dare il massimo per la stagione in corso.

La tedesca vince la seconda libera in Svizzera, davanti a Lindsey Vonn. Sofia Goggia cresce rispetto a ieri e chiude terza, confermando segnali incoraggianti in vista del prosieguo di stagione. Emma Aicher si prende la scena nella seconda discesa libera di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 20252026. La giovane tedesca firma una prova solida e aggressiva, fermando il cronometro sull' 1'30"50 e conquistando la seconda vittoria in carriera nella libera, la terza complessiva nel massimo circuito.

