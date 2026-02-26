A Soldeu si svolge una tappa importante della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con nove atlete italiane pronte a scendere in pista. L'evento si preannuncia come uno dei momenti chiave della stagione, con l'attenzione puntata sui dettagli dell'orario, sui pettorali e sulla copertura televisiva della gara. La competizione promette emozioni fino alla fine.

sarà una gara di grande rilievo per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con nove azzurre al via sulla pista di Soldeu, in Andorra. L’evento, previsto per venerdì 27 febbraio, vede in programma una sessione di discesa libera dominata dall’azione che scatterà alle ore 11.00, con 53 atlete iscritte provenienti da 13 paesi. La discesa femminile prenderà il via alle 11.00. Le atlete con numeri dall’1 al 15 scenderanno a intervalli di 2’10” l’una dall’altra. In particolare, la italiana Sofia Goggia partirà con il pettorale 6 alle 11.10.50 salvo eventuali ritardi o interruzioni. La trasmissione televisiva diretta sarà offerta da Rai 2 HD dalle 11. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TV della discesa

Sofia Goggia a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TV della prima discesaNel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino, mercoledì 25 febbraio si svolgerà a Soldeu la prima prova cronometrata della discesa libera...

Sofia Goggia in pista a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TVSi avvicina la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Soldeu, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino.

SOFIA GOGGIA VINCE IL BRONZO NELLA DISCESA

Temi più discussi: Nicol Delago 2/a e Sofia Goggia 3/a nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Soldeu; Prove di discesa a Soldeu: Nicol Delago e Goggia tra le migliori, bene Brignone; Prova ok per Nicol Delago e Sofia Goggia, alle spalle di Ledecka una classifica cortissima nel training di Soldeu; Ledecká la più veloce nella prova di Soldeu. Subito dietro Nicol Delago e Sofia Goggia.

Sci: Goggia terza nell'ultima prova, domani discesa di Cdm donne a SoldeuTerzo tempo per Sofia Goggia nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa che domani aprirà la tappa di Coppa del Mondo femminile di Soldeu, in Andorra, primo atto nella località ... ansa.it

Goggia, terzo tempo nell'ultima nella prova di Coppa del Mondo di Soldeu. Brignone ai box per sicurezzaSofia Goggia vola e si conferma tra le migliori del circuito. La bergamasca, infatti, ha centrato il terzo tempo migliore nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa che domani ap ... corrieredellosport.it

Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa . facebook

GIOVEDÌ CON LO SCI Dal secondo miglior tempo di Nicol Delago e dal terzo di Sofia Goggia: ripartono da qui le donne jet! Ma l’appuntamento con i training di Coppa del Mondo oggi è doppio! Ore 10, Garmisch, prima cronometrata di discesa maschil x.com