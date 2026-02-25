Sofia Goggia in pista a Soldeu 2026 | orario pettorale e diretta TV

Si avvicina la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Soldeu, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. L’allenamento cronometrato consente alle atlete di affinare il feeling con la neve andorrana e di definire le linee più efficaci in vista della gara in programma venerdì, che aprirà il weekend dedicato ai super-G. La sessione di giovedì 26 febbraio si svolge alle ore 11.00, con Sofia Goggia tra le principali pretendenti alla vittoria. Dopo una prima fase di studio del tracciato, la gara mira ad affinare ulteriormente la conoscenza del percorso. La fuoriclasse bergamasca parte con pettorale 8 e inizierà alle 11:11:45, qualora non sopraggiungano ritardi causati da interruzioni impreviste. Il calendario prevede che le prime cinque atlete escano con intervalli di due minuti, per poi passare a intervalli di 1’15” a partire dal pettorale numero 6. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Sofia Goggia a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TV della prima discesa

Sofia Goggia in pista: orario, pettorale e diretta TV della discesa di Cortina 2026

Temi più discussi: Milano Cortina 2026, gli Azzurri in gara oggi, domenica 15 febbraio: tornano in pista Brignone e Goggia; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo; Brignone si ripete: è oro anche in slalom gigante!; Sofia Goggia si gioca l’oro sulla pista del cuore. Milano Cortina 2026 trattiene il fiato.

Sci, a Soldeu si riparte con la Coppa del Mondo: terzo tempo per Goggia, anche Brignone in pistaArchiviate le Olimpiadi, è andata in scesa la prova della discesa libera con le azzurre subito protagoniste: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Sci, Soldeu: le azzurre in pista per la discesaLa squadra azzurra è rappresentata da Sara Allemand, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. L'obiettivo ... it.blastingnews.com

Non è solo rinunce. Non è solo fatica. È molto di più... Sofia Goggia è passata dal BSMT La chiacchierata la trovi su YT e Spotify! - facebook.com facebook

Anche Sofia Goggia alla New Balance Arena Il bel saluto con Antonio Percassi Guarda #AtalantaNapoli, LIVE ora su #DAZN #DAZNBetClub x.com