Feexpo alla Fiera di Bergamo in mostra il mondo del gioco

Feexpo, evento dedicato al settore del gioco senza vincite e ai parchi divertimento, arriva alla Fiera di Bergamo dal 24 al 26 febbraio 2026. La manifestazione attira operatori e appassionati che vogliono scoprire le novità del comparto. Durante i tre giorni, si terranno dimostrazioni e incontri su aree tematiche specifiche. La partecipazione si preannuncia numerosa, con espositori provenienti da diverse regioni. La fiera si conferma come punto di riferimento del settore.

Nel febbraio 2026, la Fiera di Bergamo ospiterà Feexpo (dal 24 al 26), evento professionale dedicato al mondo del gioco senza vincite e dei parchi divertimento. La Feexpo 2026 si terrà alla Fiera di Bergamo, confermandosi come il principale appuntamento internazionale dedicato al settore dell' amusement e dell'intrattenimento per famiglie. La manifestazione riunisce operatori, gestori di parchi gioco e sviluppatori per esplorare le ultime innovazioni in ambito di playground, videogiochi e realtà virtuale, con un forte accento sulla promozione della socialità "fisica" rispetto a quella digitale. Il gioco come linguaggio universale in Fiera a BergamoIl gioco come linguaggio universale ha portato alla Fiera di Bergamo un grande afflusso di operatori e appassionati, spinti dalla voglia di scoprire le ultime novità del settore. L'edizione di quest'anno alla Fiera di Bergamo - Promoberg segna un salto di qualità: saranno 67 espositori con 74 stand, distribuiti su due padiglioni. Le aziende arriveranno da 13 regioni italiane e 7 Paesi europei.