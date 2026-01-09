Slittino avanzano tutti gli italiani dopo le gare della Nations Cup di Winterberg

Le gare della Nations Cup di Winterberg, quinta tappa della Coppa del Mondo di slittino 2026, sono concluse. Gli atleti italiani hanno concluso le competizioni con i risultati ottenuti, contribuendo alla stagione in corso. Di seguito, i dettagli e le classifiche aggiornate delle prestazioni degli atleti italiani in questa tappa di Winterberg, Germania.

Sono andate in archivio le gare della Nations Cup valevoli per la tappa di Winterberg (Germania) valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2026. Sul tracciato teutonico, come consuetudine, si sono qualificati comodamente tutti gli azzurri in vista delle gare del fine settimana. Nella prova di singolo maschile il miglior tempo è stato fissato dall'ucraino Andriy Mandziy in 53.289 con un margine di vantaggio di 140 millesimi sullo slovacco Jozef Ninis, quindi terzo lo statunitense Matthew Greiner a 219. Quarta posizione per il lettone Kaspars Rinks a 277 millesimi, quinta per Alex Gufler a 330.

