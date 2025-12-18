Slittino avanzano tutti gli azzurri nella Nations Cup di Lake Placid

Gli azzurri si distinguono nella Nations Cup di Lake Placid, consolidando la loro posizione in vista della Coppa del Mondo 2025-2026. Le prove si sono concluse con risultati promettenti, segnando un passo avanti importante per il team italiano nello slittino. La competizione ha mostrato il talento e la determinazione degli atleti, aprendo nuove prospettive per le sfide future sulla pista statunitense.

© Oasport.it - Slittino, avanzano tutti gli azzurri nella Nations Cup di Lake Placid Vanno in archivio le prove della Nations Cup valevoli per la tappa di Lake Placid (New York, Stati Uniti) della Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Sul budello statunitense gli atleti azzurri si sono qualificati tutti in vista delle gare del fine settimana. Nella prova di singolo femminile miglior tempo per la padrona di casa Emily Fischnaller in 44.279 con un margine di ben 328 millesimi sulla lettone Zane Kaluma, mentre è terza la nostra Sandra Robatscher a 409. Quarta l'atleta indipendente Daria Olesik a 471, mentre è quinta la canadese Caitlin Nash a 435. Si ferma in 12a posizione Nina Zoeggeler a 612 millesimi ma si qualifica a sua volta.

