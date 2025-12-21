simone deromedis eliminato a san candido howden firma il bis e allunga in coppa del mondo

Simone Deromedis è tornato sulle nevi San Candido, dopo essersi rialzato durante i quarti di finale della gara-1 disputati nella giornata di ieri nella località italiana. Il fuoriclasse trentino non ha riscontrato problemi fisici di rilievo, ma ha faticato a esprimersi al meglio in questo appuntamento prenatalizio ed è stato eliminato ai quarti di finale. Dopo aver superato il primo turno con un bel sorpasso ai danni dei tedeschi Niklas Bachsleitner e Jonas Bachl-Staudinger nell’ultimo settore, il Campione del Mondo non è uscito in maniera brillante dalle strutture iniziali nella sessione successiva e lungo la pista non è riuscito a esprimersi al meglio, chiudendo in quarta piazza dietro al canadese Reece Howden (detentore della Sfera di Cristallo e leader della generale) e ai francesi Evan Klufts e Alexis Jay. 🔗 Leggi su Oasport.it

