Simone Deromedis eliminato a San Candido Howden firma il bis e allunga in Coppa del Mondo
Simone Deromedis è tornato sulle nevi San Candido, dopo essersi rialzato durante i quarti di finale della gara-1 disputati nella giornata di ieri nella località italiana. Il fuoriclasse trentino non ha riscontrato problemi fisici di rilievo, ma ha faticato a esprimersi al meglio in questo appuntamento prenatalizio ed è stato eliminato ai quarti di finale. Dopo aver superato il primo turno con un bel sorpasso ai danni dei tedeschi Niklas Bachsleitner e Jonas Bachl-Staudinger nell’ultimo settore, il Campione del Mondo non è uscito in maniera brillante dalle strutture iniziali nella sessione successiva e lungo la pista non è riuscito a esprimersi al meglio, chiudendo in quarta piazza dietro al canadese Reece Howden (detentore della Sfera di Cristallo e leader della generale) e ai francesi Evan Klufts e Alexis Jay. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: Deromedis vince di forza la finale B ed è 5°. Consolidato il pettorale giallo!; LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: dominio assoluto di Howden a San Candido! Settimo Zuech con Deromedis infortunato; LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | Zuech eliminato in semifinale al via le finali femminili!.
Simone Deromedis eliminato a San Candido, Howden firma il bis e allunga in Coppa del Mondo - Simone Deromedis è tornato sulle nevi San Candido, dopo essersi rialzato durante i quarti di finale della gara- oasport.it
Skicross, Deromedis fatica a San Candido, ma passa le qualificazioni. Zuech il migliore, Galli promossa - Simone Deromedis ha faticato più del previsto nelle qualificazioni a San Candido, dove va in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, ... oasport.it
Deromedis soffre in qualificazione, ma è dentro le due fasi finali a San Candido. Zuech c'è, Howden velocissimo - Coppa del Mondo di skicross: il leader della classifica generale ottiene il 22° e il 24° crono nei due appuntamenti di giornata sulla 'Baranci', prologo alle gare ... neveitalia.it
Prosegue l’ascesa di Simone Deromedis. La stagione si è aperta nel migliore dei modi per lo skicrosser azzurro, già al comando della classifica generale di Coppa del Mondo. Il prossimo appuntamento è in casa, a San Candido: domani, venerdì 19 dicembre facebook
Simone Deromedis è quinto nella sfida in nottura di Arosa, Svizzera; out al primo turno invece tutti gli altri azzurri che avevano trovato ieri accesso al tabellone principale. Leggi le news: tinyurl.com/2v7kmm4u #wearefisi #fisinews #freestyle x.com
