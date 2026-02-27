Skicross Deromedis ottavo a Kopaonik Howden penalizzato vittoria a Hronek

Nella gara di skicross a Kopaonik, il campione olimpico si è classificato ottavo dopo essersi fermato in semifinale. Howden, che era tra i favoriti, è stato penalizzato durante la finale maschile, che si è conclusa con la vittoria di Hronek in una corsa molto combattuta. La competizione ha visto diverse penalità e sorprese nel corso della giornata.

Il campione olimpico si ferma in semifinale e chiude ottavo nella prima gara serba; finale maschile rocambolesca con penalità decisiva a Howden e successo assegnato a Hronek. Settimo posto per Jole Galli e ottavo per il campione olimpico Simone Deromedis nella prima delle due gare di Coppa del Mondo in programma a Kopaonik, in Serbia. Finale maschile rocambolesca con contatto tra i big: Howden viene retrocesso al quarto posto e il successo va al tedesco Hronek. Il decimo appuntamento stagionale si chiude senza podio per l’Italia. Deromedis si ferma in semifinale e poi chiude quarto nella small final, terminando ottavo complessivo. Anche Jole Galli si arrende in semifinale e conclude al settimo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it

