Mushoku Tensei l' anime risulta essere una fonte di ispirazione per un angosciante attacco terroristico

Recentemente, un attacco terroristico a Taiwan è stato associato a Mushoku Tensei, un noto anime isekai. Questa connessione ha riacceso un dibattito pubblico e sollevato preoccupazioni sulla possibile influenza dei contenuti anime sulla società. L'incidente evidenzia come temi sensibili possano influenzare l'opinione pubblica, generando discussioni sulla responsabilità dei media e sull'impatto della cultura popolare in contesti di tensione sociale.

A Taiwan una tragedia urbana è stata rapidamente collegata a un popolare anime isekai, riaccendendo una polemica che ha scosso l'opinione pubblica e il mondo dell'animazione. Dopo un violento attacco nella metropolitana di Taipei, alcuni media taiwanesi hanno attribuito responsabilità all'anime Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. Un'accusa che riapre il dibattito sul ruolo dell'animazione giapponese come bersaglio mediatico nei casi di violenza reale. L'attacco a Taipei e il collegamento con l'anime In seguito a quello che è stato definito un "attacco terroristico" sulla rete di trasporti pubblici di Taiwan, una parte dei media locali ha individuato un presunto colpevole culturale: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

