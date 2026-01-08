Sirivannavari di Thailandia la Principessa designer
Sirivannavari di Thailandia, nota anche come la Principessa designer, rappresenta un esempio di percorso originale tra le monarchie moderne. A differenza di molti membri di sangue blu, la sua formazione e carriera si sono concentrate sul mondo della moda e del design, dimostrando come anche all’interno delle famiglie reali si possano coltivare passioni personali e professionali. La sua esperienza offre uno sguardo diverso sulle possibilità di integrazione tra tradizione e creatività.
Nel panorama delle monarchie contemporanee, dove il ruolo dei membri di sangue blu è spesso definito fin dall’infanzia, Sirivannavari Nariratana Rajakanya si distingue per un percorso meno prevedibile. Principessa della dinastia Chakri, ma anche fondatrice e direttrice creativa di una maison di lusso internazionale, Sirivannavari ha costruito una carriera nella moda che convive con il suo ruolo pubblico all’interno della famiglia reale thailandese. Nata a Bangkok l’8 gennaio 1987, Sirivannavari è figlia dell’attuale Re di Thailandia, Rama X, Maha Vajiralongkorn, e di Yuvadhida Polpraserth. Non è l’unica figlia del sovrano, ma è oggi una delle figure più visibili e riconoscibili della monarchia thailandese sul piano internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it
