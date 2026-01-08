Sirivannavari di Thailandia la Principessa designer

Sirivannavari di Thailandia, nota anche come la Principessa designer, rappresenta un esempio di percorso originale tra le monarchie moderne. A differenza di molti membri di sangue blu, la sua formazione e carriera si sono concentrate sul mondo della moda e del design, dimostrando come anche all’interno delle famiglie reali si possano coltivare passioni personali e professionali. La sua esperienza offre uno sguardo diverso sulle possibilità di integrazione tra tradizione e creatività.

Fashion Week, la principessa thailandese Sirivannavari a Milano per presentare la sua nuova collezione moda donna - Nata nel 1987, è la figlia del principe ereditario thailandese e nipote del re Bhumibol Adulyadej, ... milano.corriere.it

La dressage-couture di Sirivannavari, una Principessa al passo con i tempi - Classe 1987, Sirivannavari ha ricevuto un'educazione d'élite che spazia dalle Belle Arti e Arti Applicate alla Chulalongkorn University di Bangkok fino alla specializzazione presso L'École de la ... vanityfair.it

