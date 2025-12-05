Roma lavoratori precari della ricerca occupano la sede del Cnr

Occupata la sede del Consiglio nazionale delle ricerche a piazzale Aldo Moro, a Roma. Al grido "basta precariato", "la ricerca è futuro", i lavoratori precari, dopo una protesta con le tende davanti all'ingresso, hanno deciso di entrare nell'edificio del Cnr, dove resteranno finché il "governo non stanzierà le risorse sufficienti alla stabilizzazione dei precari della ricerca". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, lavoratori precari della ricerca occupano la sede del Cnr

