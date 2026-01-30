Brunori Sas | la tournée tra canzoni e monologhi fa tappa al Teatro Cilea

Brunori Sas torna in scena con la sua nuova tournée teatrale, “Tuttobrunori, canzoni e monologhi”. Dopo un anno pieno di concerti, premi e nuove esperienze, l’artista annuncia le date italiane, tra cui tre tappe in Calabria, sua terra natale. I fan possono aspettarsi uno spettacolo che mescola musica e racconti, con l’artista sul palco che alterna canzoni a monologhi, offrendo un’esperienza intima e coinvolgente. La tournée prepara il terreno anche per gli imminenti concerti in Europa, mentre Brunori Sas si prepara

Dario Brunori sarà sabato 21 novembre a Catanzaro, al Teatro Politeama, domenica 22 novembre a Reggio Calabria, al Teatro Cilea, martedì 24 novembre a Cosenza, al Teatro Alfonso Rendano. Brunori torna a uno dei luoghi che più gli appartengono - il teatro - con uno show completamente nuovo (prodotto da Vivo Concerti) che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d'autore.

