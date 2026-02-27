Sicurezza stradale | il calendario dei controlli di velocità per il mese di marzo

A Lecce, nel mese di marzo, sono stati programmati controlli di velocità lungo diverse strade della città. Le autorità hanno annunciato l’organizzazione di posti di blocco per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Questi controlli fanno parte di un piano mirato a garantire un’attenzione costante alla sicurezza stradale e a prevenire incidenti.

LECCE – Mantenere la prudenza alla guida è sempre la scelta migliore, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per la sicurezza di tutti. In vista del prossimo mese, la Polizia provinciale di Lecce ha pubblicato il piano di monitoraggio per marzo 2026, che vedrà attive diverse postazioni di.