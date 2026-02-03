Lazio controlli velocità | il calendario di autovelox e telelaser dal 2 all’8 febbraio 2026
Questa settimana la Polizia Stradale e Astral Infomobilità intensificano i controlli sulla velocità in tutta la regione. Dal 2 all’8 febbraio, sono state programmate postazioni mobili di autovelox e telelaser in diverse strade, per verificare che gli automobilisti rispettino i limiti. Le forze dell’ordine invitano a prestare attenzione e a guidare con prudenza, soprattutto in un periodo in cui molti sono in movimento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS In una settimana indicata come particolarmente intensa per gli spostamenti, la Polizia Stradale insieme a **Astral Infomobilità ha reso noto il calendario delle postazioni mobili di autovelox e telelaser previste dal 2 all’8 febbraio 2026. L’obiettivo dichiarato è scoraggiare comportamenti pericolosi e ridurre gli incidenti legati al superamento dei limiti, puntando sulla prevenzione lungo gli assi considerati strategici su Roma e nel resto del Lazio. Trasparenza sui controlli: “non la sanzione, ma la prevenzione del rischio”. La comunicazione preventiva delle postazioni viene presentata come uno strumento di sensibilizzazione: la finalità, secondo quanto riportato, non è la sanzione fine a se stessa, ma la prevenzione su arterie che ogni giorno registrano flussi di traffico intensi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Lazio Controlli
Autovelox e telelaser, il calendario di febbraio per i controlli su strade provinciali
La polizia provinciale di Lecce ha pubblicato il calendario dei controlli stradali per febbraio 2026.
Autovelox e telelaser, il calendario di gennaio 2026 per i controlli sulle strade provinciali
La polizia provinciale di Lecce ha pubblicato il calendario dei controlli con autovelox, telelaser e postazioni fisse sulle strade provinciali per gennaio 2026.
Ultime notizie su Lazio Controlli
Argomenti discussi: Autovelox nel Lazio, elenco postazioni attive dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026; Controlli della velocità: gli autovelox attivi nel Lazio dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026; Autovelox a Frosinone e nel Lazio: ecco le strade interessate dal 26 gennaio all'1 febbraio; Sicurezza stradale: nuovi controlli autovelox e telelaser sulle grandi arterie di Roma e del Lazio.
Autovelox e telelaser nel Lazio: pubblicato il calendario delle postazioni mobili per la settimana 2–8 febbraio 2026Autovelox e telelaser nel Lazio: Polizia Stradale e Astral Infomobilità diffondono il calendario delle postazioni mobili per la settimana 2–8 febbraio 2026, con controlli su SS 2 Cassia, A24 Roma–Tera ... latinaquotidiano.it
Autovelox nel Lazio, le tratte a rischio multa fino a domenica 1 febbraio 2026Autovelox nel Lazio: calendario ufficiale 26 gennaio–1 febbraio 2026 con tratte e date. Controlli velocità per sicurezza stradale e prevenzione incidenti. ilquotidianodellazio.it
La Lazio sarà costretta a fare a meno di Mattia Zaccagni nei big match delle prossime settimane. I controlli ai quali si è sottoposto il capitano laziale, infatti, hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome. x.com
Formia, controlli straordinari dei Carabinieri: 24enne denunciato per violazione della sorveglianza speciale https://www.latinaquotidiano.it/formia-straordinari-carabinieri/ #Formia #Carabinieri #Cronaca #Controlli #Sicurezza #S - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.