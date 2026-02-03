Lazio controlli velocità | il calendario di autovelox e telelaser dal 2 all’8 febbraio 2026

Questa settimana la Polizia Stradale e Astral Infomobilità intensificano i controlli sulla velocità in tutta la regione. Dal 2 all’8 febbraio, sono state programmate postazioni mobili di autovelox e telelaser in diverse strade, per verificare che gli automobilisti rispettino i limiti. Le forze dell’ordine invitano a prestare attenzione e a guidare con prudenza, soprattutto in un periodo in cui molti sono in movimento.

In una settimana indicata come particolarmente intensa per gli spostamenti, la Polizia Stradale insieme a **Astral Infomobilità ha reso noto il calendario delle postazioni mobili di autovelox e telelaser previste dal 2 all'8 febbraio 2026. L'obiettivo dichiarato è scoraggiare comportamenti pericolosi e ridurre gli incidenti legati al superamento dei limiti, puntando sulla prevenzione lungo gli assi considerati strategici su Roma e nel resto del Lazio. Trasparenza sui controlli: "non la sanzione, ma la prevenzione del rischio". La comunicazione preventiva delle postazioni viene presentata come uno strumento di sensibilizzazione: la finalità, secondo quanto riportato, non è la sanzione fine a se stessa, ma la prevenzione su arterie che ogni giorno registrano flussi di traffico intensi.

