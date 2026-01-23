Anbi Lazio | sicurezza idraulica e tutela del territorio nel sud pontino

Ad aprile 2026, ANBI Lazio evidenzia l’impegno del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest nel mantenimento della sicurezza idraulica nel sud pontino. Nel gennaio 2026, sono state eseguite attività di manutenzione ordinaria della rete idraulica, realizzate con risorse proprie. Queste operazioni sono fondamentali per la tutela del territorio e la prevenzione di rischi legati alle acque, contribuendo alla sicurezza e alla sostenibilità della zona.

Nel corso del mese di gennaio 2026 il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha portato avanti un articolato programma di manutenzione ordinaria della rete idraulica consortile, realizzato interamente in amministrazione diretta con personale e mezzi propri. Gli interventi hanno interessato numerosi corsi d’acqua, canali e collettori nei comuni di Fondi, Latina, Sabaudia, Monte San Biagio, Minturno e Santi Cosma e Damiano, con l’obiettivo di garantire il corretto deflusso delle acque, la sicurezza idraulica e la tutela del territorio a beneficio dei consorziati e dell’intera collettività. Nel territorio comunale di Fondi le attività hanno riguardato diversi tratti strategici della rete di bonifica, con operazioni di trinciatura e sfalcio della vegetazione, oltre a interventi di riescavo degli alvei.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sicurezza idraulica: nuove opere per il territorio piacentinoLa sicurezza idraulica rappresenta un impegno fondamentale per il territorio piacentino, attraverso nuove opere e interventi mirati.

Consorzio, un anno di lavoro per la sicurezza idraulica, l’acqua e il territorioIl Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si avvia al 2026 riflettendo su un anno intenso, caratterizzato dal rinnovo della governance e dal rafforzamento delle attività per la sicurezza idraulica, la gestione sostenibile dell'acqua e la tutela del territorio.

