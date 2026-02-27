Sicurezza Comitato itinerante Incontro tra sindaci e prefetto

Un incontro tra sindaci e prefetto si è svolto nel comprensorio orvietano con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alla sicurezza. La discussione si è concentrata sui recenti episodi di furti in appartamento, suscitando attenzione tra i cittadini. L’iniziativa fa parte di un piano per migliorare la tutela dei residenti e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Un impegno particolare per elevare il livello di sicurezza nei territori del comprensorio orvietano, soprattutto per quello che riguarda i furti negli appartamenti che provocano molta preoccupazione nella popolazione. Si è svolto intorno a questo tema nel Palazzo comunale di Fabro l'incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in forma itinerante, presieduto dal prefetto della provincia di Terni, Antonietta Orlando. All'incontro hanno partecipato i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Fabro, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano, il delegato alla sicurezza del Comune di Terni, Raffaello Federighi, il questore Michele Abenante, il vicecomandante provinciale dei carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza.