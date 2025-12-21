Movida in via Cambini ecco il comitato Modì | Disagio continuo tra schiamazzi e degrado Ora un incontro con il prefetto
I residenti delle zone centrali coinvolte dalla movida, come via Cambini, via Roma, via Marradi e piazza Attias, hanno annunciato la creazione del Comitato Modì, un organismo volto a rappresentare le proteste legate a schiamazzi e degrado. L'iniziativa nasce dall’esigenza di dialogare con le autorità e trovare soluzioni condivise. Il comitato ha già richiesto un incontro con il prefetto per discutere delle problematiche emerse.
I residenti delle aree del centro cittadino maggiormente interessate dalla cosiddetta movida – tra cui via Cambini, via Roma, via Marradi e piazza Attias – annunciano la nascita (non ancora ufficiale) del Comitato Modì con l'intento di rappresentare in modo unitario e strutturato "le proteste di.
Movida in via Cambini, il comitato Modì: Disagio continuo tra schiamazzi e degrado.
