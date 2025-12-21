Movida in via Cambini ecco il comitato Modì | Disagio continuo tra schiamazzi e degrado Ora un incontro con il prefetto

I residenti delle zone centrali coinvolte dalla movida, come via Cambini, via Roma, via Marradi e piazza Attias, hanno annunciato la creazione del Comitato Modì, un organismo volto a rappresentare le proteste legate a schiamazzi e degrado. L'iniziativa nasce dall’esigenza di dialogare con le autorità e trovare soluzioni condivise. Il comitato ha già richiesto un incontro con il prefetto per discutere delle problematiche emerse.

